Beschäftigung: Arbeitslosigkeit in Frankreich stagniert

ParisDie Arbeitslosigkeit in Frankreich ist im dritten Quartal trotz steigender Beschäftigung nicht gesunken. Die Quote verharrte bei 9,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Für das Jahresende sagt es einen Rückgang auf 8,9 Prozent voraus, da die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte an Schwung gewinne.