Beschäftigungsanstieg: US-Firmen schaffen im Oktober weit mehr Jobs als erwartet

New YorkUS-Firmen haben im Oktober deutlich mehr neue Stellen geschaffen als gedacht. Insgesamt kamen 227.000 Mitarbeiter hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der kräftigste Zuwachs seit Februar. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 189.000 gerechnet. Allerdings wurde der Zuwachs für September nachträglich um 12.000 auf 218.000 nach unten revidiert.