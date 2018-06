Beschluss der Notenbank: Bundesbank dringt auf rasche EZB-Entscheidung zu faulen Krediten

Berlin/FrankfurtDie Bundesbank dringt auf einen raschen Beschluss der EZB-Bankenaufsicht zum Abbau fauler Altkredite in den Büchern der Geldinstitute. „Wir brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung, wie der Altbestand an ausfallgefährdeten Krediten von der Aufsicht behandelt wird“, sagte Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling am Freitag im Gespräch mit Reuters: „Bis es so weit ist, sollte es jetzt nicht mehr lange dauern.“