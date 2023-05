Beste Aktien der Welt: Ertragsstarke Dauerbrenner : Aktien fürs Leben: Halbleiter, Autoersatzteile und Biopharma

Da sich Elektroautos auch in den USA ausbreiten, wächst der Bedarf an Ersatzteilen für die auslaufenden Modelle mit Verbrennungsmotor. Die Petrolheads unter den Autofans haben für neumodische Stromer wenig übrig. Sie wollen so lange wie möglich ihre Diesel und Benziner in Schuss halten. Für O'Reilly bedeutet das über Jahrzehnte gute Geschäfte.