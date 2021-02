Bezahldienst: Klarna knackt Milliardengrenze beim Umsatz – auch der Verlust steigt deutlich

Klarna – in Deutschland bekannt für den Überweisungsdienst „Sofort“ – will im laufenden Jahr weiter stark expandieren. In vier neuen Ländern sei der Markteintritt geplant. Bislang ist Klarna in 17 Ländern aktiv und gewinnt vor allem in den USA an Bedeutung. Die Expansion kostet jedoch viel Geld. 2020 stieg der Verlust auf 167 von 108 Millionen Dollar.