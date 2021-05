Bezahldienstleister: Klarna verdoppelt Transaktionsvolumen zum Jahresstart

Klarna – in Deutschland bekannt für den Überweisungsdienst „Sofort“ – wächst derzeit massiv und profitiert vom Trend zum Einkaufen im Internet und dem vermehrten Bezahlen an Ladenkassen mit Karten oder dem Smartphone. Noch im Mai will Klarna in Neuseeland an den Start gehen. Es wird erwartet, dass die Schweden dieses oder kommendes Jahr an die Börse gehen.