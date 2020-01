Bezahldienstleister: Wirecard-Rivale Heidelpay im Übernahmefieber

Wachsen will der Bezahldienstleister, an dem der Finanzinvestor KKR seit August 2019 die Mehrheit hält, auch durch Übernahmen. „In Europa haben wir ein Potenzial von 300 bis 400 Firmen, die man kaufen könnte. Davon sind bestimmt 20 bis 30 für uns interessant.“ Denkbar seien Akquisitionen in einer Größenordnung von zwei Millionen bis 500 Millionen Euro.