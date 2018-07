BHP-Vorkommen: Ölkonzern BP liegt im Rennen um Gasvorkommen vorne

New YorkDer britische Ölkonzern BP liegt Insidern zufolge im Rennen um US-Öl- und Gasvorkommen des Bergbaukonzerns BHP Billiton vorn. BP habe ein Angebot im Volumen von mehr als zehn Milliarden Dollar vorgelegt, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag. Das Geschäft könne in den kommenden Wochen besiegelt werden. Allerdings sei es noch unklar, ob es zu einer Vereinbarung komme. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die beteiligten Firmen waren nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.