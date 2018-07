Big Oil: Ölpreis sorgt bei den Branchenriesen Chevron, Exxon und BP für satten Gewinn

BP investiert derweil in Schieferöl. Der britische Konzern übernimmt für umgerechnet rund neun Milliarden Euro Schieferöl- und Gasaktivitäten von BHP Billiton in den USA. Der Zukauf markiert einen Wendepunkt für den Konzern. BP war zuletzt immer noch mit den finanziellen Nachwirkungen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko beschäftigt, die 2010 durch die Explosion der Bohrplattform Deepwater Horizon ausgelöst wurde und weite Teile des Meeres verseuchte. Mehr als 65 Milliarden Dollar an Strafen und Kosten für Aufräumarbeiten nagten an BP.