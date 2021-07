Big Tech Apple will Produktion neuer iPhones deutlich steigern

Mindestens eine der neuen Versionen soll über ein LTPO-Display (low-temperature-polycrystalline oxide) verfügen, das seine Bildwiederholfrequenz je nach angezeigtem Inhalt wechseln kann. Der Bildschirm verbraucht dann in bestimmten Situationen – wie dem Always On-Modus – weniger Strom, was die Akkulaufzeit verlängert.