Bilanz 2017: Kreissparkasse Köln sieht sich auf Kurs

An der Sparkassen-Bezahl-App Yomo, die von der Hamburger Sparkasse zuletzt infrage gestellt worden ist, will die Kreissparkasse Köln festhalten und 2018 in das Projekt einsteigen. Negativzinsen sollen weiterhin nur von institutionellen und Unternehmenskunden ab einer Einlage von zwei Millionen Euro erhoben werden, nicht von regulären und vermögenden Privatkunden.