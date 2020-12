Bilanz 2020: Unwetter richten weniger Versicherungsschäden an

Den größten Sachschaden richtete der Wintersturm „Sabine“ im Februar an. Mit versicherten Schäden von rund 675 Millionen Euro liegt er auf Platz sechs der schwersten Winterstürme seit 2002 in Deutschland. Am stärksten traf „Sabine“ die Sachversicherer, die Autoversicherer wurden weitgehend davon verschont.