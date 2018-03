Bilanz: BayernLB schafft sattes Gewinnplus - doch es lief nicht optimal

Strategisch will Riegler niemals mehr in das Fahrwasser früherer Zeiten zurückfallen, als die Bank den Weg in viele Regionen der Welt eingeschlagen hat, was in den allermeisten Fällen nicht den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg brachte. In Zukunft peilt Riegler eher eine Expansion seines Mittelstandsgeschäftes ins nahe Österreich oder in die Schweiz an. Im Immobilienbereich, in dem derzeit rund 85 Prozent des Geschäfts in Deutschland laufen, will man internationaler werden. „Wir wollen unsere Kunden auch ins Ausland begleiten“, machte Riegler deutlich. Immerhin gehören 29 von 30 Dax-Konzerne und 42 von 50 MDax-Unternehmen zum Kundenstamm.