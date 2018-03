Bilanz: Bundesbank verdoppelt Jahresüberschuss auf zwei Milliarden Euro

Über das Target-System wickeln die Geschäftsbanken der Eurozone grenzüberschreitende Zahlungen ab. Kauft zum Beispiel eine griechische Firma Waren in Deutschland, leitet ihre Geschäftsbank den Kaufpreis über die griechische und die deutsche Zentralbank an die Bank des Exporteurs weiter. Bei der Bundesbank entsteht dabei eine Forderung gegenüber der EZB, bei der Notenbank in Athen eine Verbindlichkeit. Negative Target-Salden entstehen aber nicht nur durch Defizite im Außenhandel.