Bilanz: Commerzbank lässt Bücher künftig von KPMG prüfen

Nach dem Wirecard-Skandal kehrt die Commerzbank dem Wirtschaftsprüfer EY den Rücken und lässt ihre Bücher künftig von KPMG prüfen. Der Aufsichtsrat schlug vor, letztmals EY für das Geschäftsjahr 2021 als Abschlussprüfer auszuwählen, wie es am Freitag in der Einladung zur Commerzbank-Hauptversammlung hieß. Ab 2022 soll dann der Wirtschaftsprüfer KPMG die Bücher durchleuchten, der sich in einem Auswahlverfahren durchgesetzt habe. Auf der Hauptversammlung am 18. Mai, die wegen der Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal virtuell stattfinden wird, sollen die Aktionäre zudem fünf neue Aufsichtsräte wählen.