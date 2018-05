Bilanz: Immobilienbank Aareal bekräftigt Jahresprognose – Aktie gibt nach

Grund für das erwartete Minus ist vor allem, dass der Zinsüberschuss wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter unter Druck steht. Zudem räumt die Bank derzeit in den Portfolios der zugekauften Corealcredit und Westimmo auf. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres fuhr die Aareal Bank ein Betriebsergebnis von 67 Millionen Euro ein - ein leicht höherer Wert als von Analysten erwartet. Die Aktie verlor am Mittwoch dennoch an Wert und verbilligte sich um 2,4 Prozent auf 41 Euro.