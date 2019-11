Bilanz: Pensionsverpflichtungen schmälern Gewinn des Fondshauses Deka

Die Fondsgesellschaft Deka geht mit einem Gewinnrückgang in die Fusionsgespräche mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Wegen stark gestiegener Pensionsverpflichtungen sank das wirtschaftliche Ergebnis in den ersten neun Monaten um knapp sechs Prozent auf 385 Millionen Euro, wie die Dekabank am Mittwoch mitteilte.