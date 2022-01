Bilanz Software AG erwartet stärkeres Wachstum

Die Cloud-basierten Produkte trieben die Umstellung auf Abo-Verträge voran, was die Qualität der Umsätze verbessere, berichtete Brahmawar in einer Analystenkonferenz. Das Wachstum im wichtigen Digitalgeschäft mit Software zur Integration von IT-Systemen habe sich in den letzten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum schwächeren dritten Quartal erheblich beschleunigt. So hätten die im Vorquartal verschobenen Geschäftsabschlüsse realisiert werden können.