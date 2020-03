Bilanz Sparkassen in Bayern sehen sich vor schwierigen Zeiten

In der Debatte um ein Sparkassen-Zentralinstitut mahnte Netzer baldige Fortschritte an. „Das Zeitfenster, in dem wir das Heft des Handelns in der Hand haben, ist nicht unbegrenzt. Wir müssen bald vorankommen.“ Die Sparkassenorganisation müsse sich verschlanken, dabei sei die Schaffung eines Zentralinstituts ein wichtiger Baustein. „Die Sparkassen brauchen standardisierte Prozesse, klare Produktlandschaften und eindeutige Strukturen und auch eine bessere Arbeitsteilung in einer straffen, zielgerichteten Verbundorganisation, damit sie sich noch stärker auf ihre Kundenbeziehung konzentrieren können.“