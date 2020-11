Bilanzskandal Ex-Wirecard-Chef Braun wehrt sich gegen Anreise zum Untersuchungs-Ausschuss

Das betreffe nicht nur Braun und zwei weitere inhaftierte Ex-Wirecard-Manager, die als Zeugen vor dem Ausschuss in Berlin aussagen sollen, sondern auch Sicherheitskräfte und andere Häftlinge in den drei bayerischen Gefängnissen, in denen die Männer in Untersuchungshaft sitzen.



Die Obleute von FDP, Linkspartei und Grünen, die den Ausschuss ins Leben gerufen haben, pochen dagegen auf einen persönlichen Auftritt der Manager in Berlin. „Die Vernehmung ist auf diese Weise authentischer und das Bild, das sich der Ausschuss von den Zeugen machen kann, ist umfassend“, erklärten die Politiker Florian Toncar, Fabio De Masi und Danyal Bayaz in einem Schreiben an die übrigen Ausschussmitglieder. Dies sei umso wichtiger, als „der Zeuge Dr. Braun sogar von herausragender Bedeutung“ für die Klärung der politischen und behördlichen Verantwortung im Wirecard-Skandal sei.