Bilanzskandal: Wirecard-Insolvenzverwalter hält Brauns Thesen für abwegig

„Dass Wirecard reales Geschäft ‚gestohlen‛ worden sein könnte, also solches, das zuvor bei Wirecard selbst in nennenswertem Umfang betrieben worden wäre, ist bislang nicht ersichtlich, schon weil es gar keine Strukturen und Ressourcen gab, mit denen ein solches Geschäft betrieben worden sein könnte“, heißt es im jüngsten Sachstandsbericht Jaffes an die Gläubiger von Wirecard, der der Nachrichtenagentur Reuters seit Donnerstag vorliegt.