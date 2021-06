Bilanzskandal Wirecard-Klagewelle gegen EY: Gerichte streiten um Zuständigkeit

„Teilweise wird die in den vorgelegten Verfahren zu erwartende Entscheidung des OLG abgewartet, bevor über die Übernahme oder Nichtübernahme entschieden wird“, heißt es beim LG München I.

Am OLG werde jeder Fall gesondert geprüft, erklärte eine OLG-Sprecherin. „Die Entscheidung ist nur für das jeweilige Verfahren bindend.“ Über eine einstellige Zahl von Klagen gegen EY ist in München bereits entschieden, in diesen Fällen haben die Kläger verloren.