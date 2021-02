Bilanzzahlen: Hamburger Commercial Bank erzielt Gewinnsprung und plant neue Zukäufe

Das Institut hatte sich in den zurückliegenden Jahren immer weiter verkleinert. Im Dezember verkaufte die Bank ein Kreditportfolio im Volumen von rund 700 Millionen Euro an die Unicredit. Fast zeitgleich trennte sie sich von ihren Hauptsitz in der Hamburger Innenstadt mit dem Verweis, die Immobilie sei für eine deutlich größere Belegschaft konzipiert worden.