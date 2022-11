Biontech-Quartalszahlen Q3 2022 Quartalszahlen, Vorjahresvergleich und Gewinn im Überblick

Biontech setzt auf die Auslieferung seines Covid-Impfstoffs Comirnaty, der an die Omikron-Varianten angepasst ist. Das Unternehmen erwartet somit für 2022 Erlöse in Höhe von 13 bis 17 Milliarden Euro: „Das nächste Kapitel der Entwicklung von Biontech wird greifbar. Wir bauen unser Portfolio an COVID-19-Impfstoffen und Infektionskrankheiten weiter aus und erweitern unsere Onkologie-Pipeline,“ so Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von Biontech.