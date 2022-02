Biotech: Curevac startet klinische Studie mit mRNA-Grippeimpfstoff

Das Biotechunternehmen Curevac macht Forschritte bei der Entwicklung eines mRNA-Grippeimpfstoffs zusammen mit dem britischen Pharmakonzern Glaxo-Smithkline. In einer klinischen Studie der Phase-1 sei der erste Proband mit dem Vakzin geimpft worden, teilte das Tübinger Unternehmen am Donnerstag mit. Die Studie in Panama soll insgesamt bis zu 240 gesunde, erwachsene Teilnehmer umfassen.