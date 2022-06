Biotechunternehmen: Pfizer beteiligt sich an Impfstoffentwickler Valneva – Aktie legt um 17 Prozent zu

Der US-Pharmakonzern Pfizer steigt beim Impfstoffentwickler Valneva ein. Für 90,5 Millionen Euro übernimmt Pfizer über eine Kapitalerhöhung einen Anteil von gut acht Prozent an dem französisch-österreichischen Biotechunternehmen, wie beide Seiten am Montag mitteilten. Pro Aktie zahlt Pfizer 9,49 Euro. Am Montagmorgen legte die Valneva-Aktie um 17 Prozent zu.