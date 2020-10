BIP-Zahlen: Deutsche Wirtschaft erzielt im Sommerquartal ein Rekordwachstum – 8,2 Prozent zum Vorquartal

Eigentlich wollte die Bundesregierung seine Herbstprognose bereits am Mittwoch veröffentlichen. Doch nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der am Mittwoch einen Lockdown light für alle Branchen, in denen sich Menschen physisch nahekommen, beschlossen hatten, wollte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lieber erneut nachrechnen. Dass er die Prognose dann doch nicht weiter nach unten korrigierte, liegt an den offiziellen Zahlen für das dritte Quartal: „Das Wachstum lag mit 8,2 Prozent weit oberhalb der Erwartungen“, sagte Altmaier.