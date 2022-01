Bitcoin & Co.: Russische Zentralbank erwägt ein umfassendes Verbot von Kryptowährungen

Die Finanzierung von Opposition und Medien mache zwar nur einen unbedeutenden Teil der mehr als sieben Billionen Rubel (81 Milliarden Euro) aus, die in etwa 17 Millionen russischen Kryptowallets liegen, so die Personen. Dennoch fürchtet der Geheimdienst, dass das Problem zunehmen wird.

Nawalnys Netzwerk, das letztes Jahr von den russischen Behörden als „extremistisch“ verboten wurde, nimmt weiter Spenden in Bitcoin an. Ein auf seiner Website aufgeführtes Kryptowallet hat laut Blockchair in den letzten fünf Jahren Zahlungen im Wert von vier Millionen Dollar erhalten.