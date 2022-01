Bitkom-Prognose Deutsche Digitalbranche erreicht 2022 wieder Vor-Corona-Wachstum

Die Digitalwirtschaft in Deutschland wird in dem Jahr wohl weiter kräftig wachsen und fast 40.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das geht aus einer Konjunkturprognose des Digitalverbands Bitkom für das Jahr 2022 hervor, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. Der deutsche Markt für Informationstechnik (IT), Telekommunikation und Unterhaltungselektronik soll den Berechnungen zufolge um 3,6 Prozent auf 184,9 Milliarden Euro wachsen. Damit liegen die Zuwachsraten wieder auf dem Niveau von vor der Coronakrise.