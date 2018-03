BIZ-Studie: Notenbanker warnen vor Krypto-Cash mit wenig überzeugenden Argumenten

FrankfurtEs fängt schon mit einer irreführenden Bezeichnung an: Von „Central bank digital currencies“, abgekürzt CBDC, ist die Rede in einer neuen Studie der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr (BIZ), die am heutigen Montag von den beiden Vorsitzenden des BIZ-Zahlungsverkehrskomitees, Jaqueline Loh von der Notenbank in Singapur und dem EZB-Banker Benoît Cœuré, vorgestellt wurde.