BKA-Bericht: Sprengung von Geldautomaten – Täter gehen immer aggressiver vor

FrankfurtNordrhein-Westfalen ist weiter Spitzenreiter, wenn es darum geht, Geldautomaten zu sprengen. 92 Mal jagten Täter 2017 dem Bundeskriminalamt (BKA) zufolge in NRW Automaten in die Luft, um an das Geld zu kommen. Deutschlandweit gab es 268 Versuche, gab das BKA am Donnerstag bekannt.