Blackstone-Chef: Wegen Protesten – Schwarzman verzichtet nach Spende auf Namensrechte

New YorkStephen Schwarzman wollte helfen. Seine alte High School in Abington im US-Bundesstaat Pennsylvania brauchte Geld für eine Renovierung. Und der Chef der Private-Equity-Firma Blackstone ließ sich nicht lumpen. Am 14. Februar, seinem Geburtstag, verkündete der 71-Jährige Milliardär, eine 25 Millionen Dollar schwere Spende für eine Renovierung und den Bau eines Gebäudes, das sich Naturwissenschaften und Technologie widmen soll.