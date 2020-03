Blick hinter die Zahlen #10 – Maut-Index Was der Lkw-Verkehr über die Konjunktur aussagt

Die jetzige Abkühlung könnte sich also schon bald auch in anderen Konjunkturindikatoren zeigen.



Und es dürfte noch weit tiefer hinabgehen, als es der derzeit aktuellste Maut-Index andeutet. Im Februar gab es zwar erste Corona-Fälle in Deutschland und vor allem in Italien, aber noch keine weitreichenden Einschränkungen für den Warenverkehr in Europa. Nun im März sieht die Situation ganz anders aus, mit immer mehr geschlossenen Grenzen und Firmen, deren Produktion bestenfalls auf Sparflamme läuft.