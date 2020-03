Blick hinter die Zahlen #11 – Wohnraum Wo wirklich Wohnungsmangel herrscht

Hieran zeigt sich indes auch ein klassischer soziodemografischer Unterschied zwischen Stadt und Land, beziehungsweise in diesem Fall: zwischen Stadt- und Flächenstaaten. In den Städten wohnen deutlich mehr Singles und Paare. Deshalb gibt es hier in der Regel mehr Wohnungen pro 1000 Einwohner, weil jeder Single und jedes Paar eine eigene Wohnung braucht (so er nicht in einer Wohngemeinschaft lebt), während die klassische kleinstädtische Familie sich zu dritt, viert oder fünft eine Wohnung teilt. So dürfte auch zu erklären sein, dass es in den konservativ geprägten Flächenstaaten Bayern, Baden-Württemberg und Hessen am wenigsten Wohnungen pro 1000 Einwohner gibt.