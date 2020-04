Blick hinter die Zahlen #12 – Steuern im Alter Zahlen Pensionäre wirklich mehr Steuern als Rentner?

Vorher lag der Freibetrag bei 40 Prozent, also gar nicht so viel geringer als bei Rentnern. Dafür war er jedoch bei 3000 Euro gedeckelt, was einer Gesamtpension von 7500 Euro entspräche. Hinzu kommt ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag, der ebenfalls steuerfrei bleibt und bis 2005 bei 900 Euro lag.



Damit käme ein Beamter, der bis 2005 in den Ruhestand gegangen ist, bei einer Pension von 7500 Euro auf ein zu versteuerndes Einkommen von 3600 Euro abzüglich Werbungskosten-Pauschale. Bei einem vergleichbaren Rentner wären es 3750 Euro – also mehr. Läge die Pension unter gleichen Bedingungen bei 13.000 Euro, müssten 9100 Euro davon versteuert werden. Beim Rentner indes nur 6500 Euro.