Blick hinter die Zahlen #13 – Sanierungsbedarf Welche Wohnungsmängel in Deutschland am häufigsten sind

Deutschland ist in vielen Bereichen der Statistik in Europa ganz vorne dabei, seien es Wirtschaftsleistung, Exporte, Kaufkraft oder Beschäftigungsquote. Doch auch in einem anderen Bereich ist Deutschland Spitzenreiter, der so gar nicht zu den zuvor genannten passen mag: bei Wohnungsmängeln. Mehr als jeder dritte Haushalt gab 2018 laut Statistischem Bundesamt (Destatis) an, unter solchen Mängeln zu leiden.

Am verbreitetsten ist dabei die Klage über Lärmbelästigung. 28 Prozent der Haushalte leiden nach eigenen Angaben unter Verkehrs- oder Nachbarschaftslärm. Auch Feuchtigkeitsschäden kommen mit 13 Prozent aller Haushalte vergleichsweise häufig vor. Ein eher geringes Problem scheinen in Deutschland hingegen zu dunkle Wohnungen zu sein: Nur vier Prozent der Haushalte klagen über zu wenig Tageslicht.