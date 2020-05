Blick hinter die Zahlen #16 – Gastro-Krisencheck Wie viel Gewinn bleibt von der verkauften Pizza?

Denn schon ein einziger Privathaushalt gibt, je nach Bundesland, im Schnitt knapp 100 bis fast 150 Euro im Monat für Verpflegungsdienstleistungen aus. Am höchsten liegt der Wert in Bayern: Biergärten und Brauhäuser sind hier wohl stärker im öffentlichen Leben verankert als in vielen anderen Bundesländern. Außerdem ist die Wirtschaftskraft in Bayern hoch, sodass auch die privaten Konsumausgaben insgesamt vergleichsweise hoch sind. Gemessen an diesen privaten Ausgaben für Konsum spielt die Gastronomie in Berlin die wichtigste Rolle. In der Hauptstadt geben private Haushalte immerhin 5,4 Prozent davon für Verpflegungsdienstleistungen aus. So hoch liegt der Anteil sonst nirgendwo. In Sachsen-Anhalt, wo die Ausgaben auch absolut am niedrigsten sind, beträgt der Wert nur 4,1 Prozent.