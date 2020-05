Blick hinter die Zahlen #17 – Pflege So groß ist das Pflege-Problem wirklich

Doch es gibt Ausschläge. So werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 75 beziehungsweise 72 Bewohner pro Heim betreut, in Berlin 83 und in Hamburg sind es gar 89. Auf der anderen Seite stehen die neuen Bundesländer, die trotz ihrer vergleichsweise alten Bevölkerung jeweils auf weniger als 60 pflegebedürftige pro Heim kommen. Spitzenreiter ist Bremen mit 48 Bewohnern pro Einrichtung. Hier ist die – absolut gesehen immer noch überschaubare – Zahl der Heime in nur zwei Jahren um knapp die Hälfte gestiegen. Dabei handelt es sich vor allem um Teilzeitplätze.