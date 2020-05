Blick hinter die Zahlen #18 – Haupteinkommensquellen Arbeit, Partner, Staat: Wovon die Deutschen leben

Diese „Frauen-These“ wird auch gestützt durch die Daten auf Länderebene: Während in den alten Bundesländern 26 Prozent der Menschen finanziell von Angehörigen abhängen, sind es in den neuen Bundesländern nur 18 Prozent. Am deutlichsten ist der Unterschied zwischen den traditionell konservativen Flächenstaaten im Süden und den neuen Bundesländern. So gibt es im Osten kaum ein Bundesland mit mehr als 18 Prozent an „Abhängigen“. In Bayern hingegen finanzieren sich 26 Prozent über die Familie, in Baden-Württemberg gar 27 Prozent.