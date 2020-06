Blick hinter die Zahlen #19 – Fleischindustrie So steht es um das Schmuddelkind Fleischindustrie

Zudem gibt es einen weiteren Aspekt, der in der Statistik so nicht erfasst wird, aber für die wahren Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche eine essenzielle Rolle spielt: Die meisten Leiharbeiter leben Gewerkschaften zufolge in Sammelunterkünften, oft mit mehreren Menschen in einem Zimmer. Das sorgt nicht nur für eine schlechtere Lebensqualität, es dürfte auch maßgeblich dazu geführt haben, dass sich das Coronavirus ausgerechnet unter Beschäftigten der Fleischindustrie so rapide ausgebreitet hat.