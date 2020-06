Blick hinter die Zahlen #20 – Weichtiere Deutschlands überraschender Muschel-Boom

Diese Krisenanfälligkeit kann ihnen auch in die Hände spielen, wie die schleswig-holsteinischen Muschelzüchter voriges Jahr erlebten. Auch die Konkurrenz in den Niederlanden steuerte auf ein Boom-Jahr zu, erzählt Wagner, er und seine Kollegen machten sich schon Sorgen um die Preise, die sie noch erzielen könnten.



Dann raffte eine mysteriöse Krankheit 90 Prozent der niederländischen Muscheln dahin und Wagner und seinen Kollegen gehörte plötzlich der Markt. So konnten sie nicht nur eine Rekordmenge an Muscheln verkaufen, sondern das wegen der fehlenden Konkurrenz aus Holland auch noch zu Rekordpreisen.