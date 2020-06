Blick hinter die Zahlen #21 – Lehrermangel Wie Corona den Lehrermangel verschärft

Kein Wunder, dass einige von ihnen an Grundschulen anheuern, um in den heiligen Bund der Verbeamtung einzutreten. Eine Möglichkeit, die von den Landesregierungen extra geschaffen wurde, um zumindest den akuten Bedarf an den Grundschulen zu decken. Denn dort klafft eine enorme Lücke, die sich anders nicht schließen lässt. Rund 15.000 Grundschullehrer fehlen bis 2025, moniert die KMK. Als erweckte diese Prognose nicht schon genug Pessimismus, bemängelte die Bertelsmann-Stiftung in einer Studie, dass diese Rechnung von einem viel zu geringen Bevölkerungsanstieg ausgeht. Bedingt durch eine höhere Geburtenrate und anhaltende Migration stiegen die Schülerzahlen nämlich stärker als angenommen. So stark, dass die Stiftung bis zur Mitte des Jahrzehnts von 26.000 vakanten Stellen im Primarbereich ausgeht. Erst gegen Ende der 2020er Jahre könnten sich Bedarf und Angebot an Lehrkräften allmählich annähern.