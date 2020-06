Die Lage an den Büro-Hotspots ist momentan sehr entspannt: Die Top-Bürostandorte in Deutschland sind nach einer Auswertung vom Maklerhaus JLL Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf. Der Bürobestand hat sich in den vergangenen 20 Jahren an diesen Standorten entsprechend einem höheren Anteil der Dienstleistungen am deutschen Bruttosozialprodukt ordentlich erhöht. In München stieg der Bürobestand um 39 Prozent, in Berlin um 35 Prozent. Allerdings gab es den größten Anstieg bereits zwischen den Jahren 2000 und 2010. Danach entwickelt sich der Büroflächenbestand nur noch leicht aufwärts. Nach der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 hatte sich ein hoher Leerstand bei den Büroimmobilien aufgebaut. In Frankfurt, Düsseldorf und München standen damals zwischen 14 und 10 Prozent der Flächen leer.