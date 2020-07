Blick hinter die Zahlen #25 – E-Autos Darum sehen selbst Autohändler die E-Auto-Prämie kritisch

Schon in ganz anderen Sphären sind die Länder Skandinaviens unterwegs: In Norwegen waren im vergangenen Jahr 44,6 Prozent der neuzugelassenen Wagen reine E-Autos oder Plug-in Hybride, in Schweden 10 Prozent, in Finnland 6 Prozent. Allein in Norwegen wurden damit über 81.000 E-Autos abgesetzt – jedes vierte davon aus deutscher Produktion. Island glänzte mit 22 Prozent E-Autos, die Niederlande mit 13 Prozent, China mit 5 Prozent – was bei der Größe des Marktes 1,3 Millionen neuen E-Autos entspricht. Die USA liegen trotz eines Elektroauto-Absatzes von 317.000 Stück bei unter zwei Prozent, ebenso wie Japan und Italien.