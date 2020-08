Blick hinter die Zahlen #27 – Reisemarkt Der Zusammenbruch des Reisemarktes

Wie stark der Einbruch in der ersten Corona-Welle war, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Ging der Umsatz in Deutschlands Dienstleistungsbereichen im ersten Quartal 2020 insgesamt um 2,4 Prozent zurück, verloren Reisebüros und Reiseveranstalter 22,9 Prozent – fast ein Viertel.