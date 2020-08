Blick hinter die Zahlen #28 – Mietwohnungen So radikal hat sich der Mietmarkt in Deutschland verändert

Die Flucht ins Eigenheim schützt vor ausufernden Mietpreisen und beschert Immobilienbesitzern sorgenfreie Jahre im Rentenalter. Doch die Deutschen sind ein Volk der Mieter: Mehr als die Hälfte der Deutschen leben in einer Mietwohnung. Dabei gibt es regional große Unterschiede: Während das Eigenheim quasi zur saarländischen Grundausrüstung gehört, leben mehr als vier Fünftel aller Berliner zur Miete. Der Grund dürfte wenig überraschen: Viele Menschen in Bundesländern mit hoher Mieterquote wohnen in urbanen Hochburgen, während die Eigenheimbesitzer eher in Gegenden mit ländlicherem Charakter residieren.



Aktuell laufen die Immobilienpreise den Mieten davon. Hält der Preis-Boom Wohnungs- und Haussuchende vom Kauf ab? Ganz im Gegenteil: Die Mieterquote ist seit Jahren rückläufig, immer mehr Deutsche erfüllen sich also den Traum vom eigenen Haus. Allein in den Jahren 2006 bis 2016 haben fünf Prozent der Haushalte ihren Mietvertrag gegen ein Grundbuch eingetauscht. Ein Grund ist die Niedrigzinspolitik der EZB: Noch nie zuvor konnten Kaufinteressenten so günstig an einen Kredit kommen wie heute.