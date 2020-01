Blick hinter die Zahlen #3 – Auswanderer Immer mehr Deutsche wandern aus

Prozentual gesehen stieg die Auswanderung aus den neuen Bundesländern dennoch mit Abstand am stärksten an, allein deshalb, weil bei der ersten Erhebung 1991 offenbar kaum jemand dort daran dachte, ins Ausland zu gehen. So wanderten damals gerade einmal 84 Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern aus.



Seitdem hat die Auswanderung in fast allen Bundesländern angezogen und liegt heute oft doppelt so hoch wie nach der Wende. Einzige Ausnahme ist Niedersachsen, das 1991 mehr als doppelt so viele Auswanderer verzeichnete wie heute. Auch das Saarland partizipiert mit plus zehn Prozent vergleichsweise wenig am Auswander-Trend.