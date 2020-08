Blick hinter die Zahlen #30 Deutschlands Industrie: Knick im Rückgrat

Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie in den zwei süddeutschen Ländern, die sonst vor Kraft kaum laufen können: Baden-Württemberg und Bayern. Die beiden industriellen Kerne stehen allein für fast die Hälfte des verarbeitenden Gewerbes hierzulande. Gleichzeitig führen sie die Rangliste der Länder an, in denen die Zahl der Kurzarbeiter besonders hoch ist.