Blick hinter die Zahlen #31 – Nebenjobs Der Trend geht zum Zweitjob

Die meisten Nebenjobs werden als geringfügige Beschäftigung, auch Minijob genannt, ausgeübt. Dabei werden Verdienste unter 450 Euro weitgehend von Steuern und Sozialabgaben befreit. So bleibe mehr Netto vom Brutto und Arbeitgeber könnten geringere Stundenlöhne zahlen, was den Minijob für beide Seiten attraktiv mache, so die IAB-Forscher. Die Kombination aus sozialversicherungspflichtigem Hauptberuf und geringfügiger Nebenbeschäftigung ist daher auch die mit Abstand beliebteste Kombination von zwei Tätigkeiten. Fast 90 Prozent der Menschen mit Nebenjob arbeiten so.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einen Nebenjob aufnimmt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen spielt das Geschlecht eine Rolle: Rund 57 Prozent der Nebenjobber sind Frauen. Auch das Alter macht einen Unterschied. So ist der Anteil von Arbeitnehmern mit Nebenjobs bei Menschen zwischen 40 und 50 besonders hoch. Diese Erkenntnisse sind aber eher Beschreibungen der Statistik, keine Begründungen für mehr Nebenjobs.