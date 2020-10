Ob Kantinenchef oder Kneipen-Koch – sie alle setzen in normalen Zeiten stark auf die Kartoffel. Am dramatischsten ist in diesem Jahr der Absatz von Pommes Frites eingebrochen. Zwar kauften Privathaushalte in der ersten Jahreshälfte 15 Prozent mehr Kartoffeln als im Vorjahr, doch das konnte den Einbruch nicht abdämpfen.